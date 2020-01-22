İşte CHP- FETÖ ilişkisi! Ankara metrosunda FETÖ propagandası

FETÖ’cü provokatörler, Ankara metrosunda belediye yönetiminden izin aldıklarını söyleyerek, açık açık hain terör örgütü FETÖ’nün propagandasını yaptı. O görüntüleri Twitter hesabından yayınlayan eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Polis bu işin peşine mutlaka düşmeli" ifadelerini kullandı. Söz konusu videoların sosyal medyada yayınlanmasının ardından provokatör FETÖ’cülerin gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye önerge veren CHP’nin ve Ankara adaylığı için FETÖ’cü ismin kendisini ikna ettiği söylenen Mansur Yavaş’ın izin verdiği iddiası akıllarda soru işareti bıraktı.