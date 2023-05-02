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İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı projeler

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Giriş: 02.05.2023 16:08
Güncelleme:02.05.2023 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde yapılanları grafiklerle paylaşarak, "Ne kadar özetlemeye çalışırsak çalışalım, anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek, saatlere hatta günlere sığmayacak işler yaptık" dedi.
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