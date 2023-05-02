İşte Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde yapılanları grafiklerle paylaşarak, "Ne kadar özetlemeye çalışırsak çalışalım, anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek, saatlere hatta günlere sığmayacak işler yaptık" dedi.