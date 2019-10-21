İşte ABD askerlerinin Suriye’den çekilme anı görüntüsü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından en büyük çekilme gece saatlerinde yaşandı. 100'den fazla askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Irak’a geçiş yaptı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak’a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti.

Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrıldığını gösteren görüntüler Suriye ile Irak arasındaki Sahela Sınır Kapısı'nda kayda geçti. Amerikan askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı.

Reuters haber ajansı, Amerikan askerlerini taşıyan 100'ü aşkın zırhlı aracın sınırdan geçiş yaptığını kaydetti. Konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak'a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti.