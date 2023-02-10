10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte 7,6’lık DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ! Malatya Yeşilyurt’ta DEPREM ANI | Video izle

İşte 7,6’lık DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ! Malatya Yeşilyurt’ta DEPREM ANI | Video izle

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2023 16:06
Malatya Yeşilyurt’ta ikinci deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşa ulaşıldığında yeni deprem oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin yeni görüntüsü
Depremin yeni görüntüsü
Canlı yayında artçı deprem
Canlı yayında artçı deprem
İnsanlığın bittiği vicdanların karardığı an!
İnsanlığın bittiği vicdanların karardığı an!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
İsteyen depremzedelere kira desteği!
İsteyen depremzedelere kira desteği!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Deprem bölgesini havadan inceledi!
Deprem bölgesini havadan inceledi!
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Askeri helikopterler yaralı taşıyor
Askeri helikopterler yaralı taşıyor
Macar ekip anne ile bebeğini kurtardı!
Macar ekip anne ile bebeğini kurtardı!
Dualar depremzedeler için
Dualar depremzedeler için
İŞTE FAY HATTI KIRIĞI
İŞTE FAY HATTI KIRIĞI
Daha Fazla Video Göster