İşte 140 kişinin olduğu otel enkazı! KKTC'den gelen voleybol kafilesi enkaz altında

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. İl genelinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede KKTC’den voleybol turnuvası için gelen sporcular da enkaz altında kaldı. Sporcuların kaldığı otelde 140 kişi bulunuyordu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden voleybol turnuvası için Adıyaman'a gelen sporcular depreme yakalandı ve enkaz altında kaldı. Sporcuların olduğu otelde 140 kişi enkaz altında ve onları arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Kahramanmaraşlı merkezli depremde Adıyaman'da büyük bir yıkım oldu. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı da en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Bu noktada yer alan bir otelde 140 kişi enkaz altında kaldı. 140 kişinin içinde 40 kişilik KKTC'den gelen bir spor kafilesi de yer alıyor. Voleybol turnuvası için gelen sporcuları kurtarmak için mücadele sürüyor ve bölgede umutlu bekleyiş var.

Gazi Mağusa Koleji voleybol kız erkek takımı sporcuları depreme Adıyaman'da yakalandı. 40 kişilik kafilenin kurtarılması için zamanla yarışılıyor. KKTC'den gelen ekipler de çalışmalara destek veriyor. Kafilenin konakladığı otelde çalışanlarla ve kalanlarla birlikte 140 kişinin olduğu öğrenildi.

Otelin bulunduğu bölge oldukça geniş bir yer. Otelde bulunanların sarsılmayla birlikte otelin on kısma toplandıkları tahmin ediliyor. İçeride kalanların yerinin tespit edilmesi için ekipler büyük bir mücadele veriyor. Bölgede umutlu bekleyiş sürüyor. Mehmetçik de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.