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İstanbul’un yeni metrosu Başakşehir-Kayaşehir açılıyor!

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 13:42
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı ve bakanlığın devraldığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.
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