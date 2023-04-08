İstanbul’un yeni metrosu Başakşehir-Kayaşehir açılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı ve bakanlığın devraldığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.

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