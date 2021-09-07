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İstanbul'un yeni metro simgesi İBB'yi tedirgin etti

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Giriş: 07.09.2021 09:50
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul metrolarında "M" simgesi yerine "U" devrinin başladığını duyurdu. Karar, her fırsatta AK Parti'nin projelerini sahiplenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un karara tepki göstermesine AK Parti'den tokat gibi cevap geldi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, ''Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor'' dedi. Coşar ayrıca "Korkmayın! İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun" ifadelerini kullandı.
İBB Sözcüsü Onguna tokat gibi hatırlatma İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'A TOKAT GİBİ HATIRLATMA
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