İstanbul’un deprem afet konteynerleri! 39 ilçede 505 adet konteyner mevcut

İstanbul'un 39 ilçesinde içinde arama kurtarma ekipmanları olan 'Deprem Afet Konteynerleri' bulunuyor. Ancak her gün önünden geçilen bu konteynerler ya fark edilmiyor ya da ne işe yaradığı bilinmiyor. Öte yandan geçen yıl yapılan açıklamada 39 ilçede 505 konteynerin olduğu açıklandı.

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