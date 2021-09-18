İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı

Son dakika haberine göre günlerdir bozulan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündeme gelen İstanbul'da yine metrobüs arızası yaşandı. Metrobüs bu kez Halıcıoğlu durağında arıza yaptı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüs çift yönlü yolda kenara çekilirken, diğer araçlar yoluna devam etmekte zorlandı. O anlar kameraya yansıdı.

Şu sıralar sık sık arıza veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi.

İsyan noktasına gelen İstanbullu, o otobüsleri itmekten de bir hal oldu.

Bir yandan otobüslerin bakım ve onarımının tam yapılmadığını düşünen megakentin sakinleri, diğer yandan da arızalı metrobüslerle uğraşmaya başladı.

METROBÜS ARIZA YAPTI

Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda kayda alındı. Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.

KUYRUK OLUŞTU

İçerisindeki yolcuların indirildiği metrobüs, diğer araçların gidiş yönünü tıkayınca kuyruk oluştu.

Bu anlara defalarca tanıklık eden vatandaşlardan biri eline aldığı cep telefonuyla bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.