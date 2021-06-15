15 Haziran 2021, Salı
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İstanbul'daki operasyonda çelik kasalardan 304 kilogram uyuşturucu çıktı
A Habere muhabiri Ramazan Almaçayır Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince önce Habur Gümrük Kapısı'nda ardından İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır çelik kasalardan 304 kilogram uyuşturucu çıktığını belirtti.