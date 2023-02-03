İstanbul'daki İETT kazasından yeni görüntüler! Araç içindeki telaş saniye saniye kamerada

İstanbul Bahçelievler'de E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkarak otobüs durağındaki yolculara ve bir minibüse çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan şoförün ifadesinde, tansiyon hastası olduğunu ve olay günü ilacını almadığını söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...