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İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi! Deprem görüntüsü güvenlik kamerasında

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Giriş: 23.11.2022 06:28
SON DAKİKA DEPREM GÖRÜNTÜSÜ! Merkez üssü Düzce olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının hissedildiği İstanbul'da deprem anı kameralara yansıdı. Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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