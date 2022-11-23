23 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi! Deprem görüntüsü güvenlik kamerasında
SON DAKİKA DEPREM GÖRÜNTÜSÜ! Merkez üssü Düzce olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının hissedildiği İstanbul'da deprem anı kameralara yansıdı. Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.