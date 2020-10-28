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İstanbul’da yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 28.10.2020 15:46
Güncelleme:28.10.2020 16:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 günlük mesaisini İstanbul’a ayırdı ve çok önemli toplantılar yaptı. Türkiye’deki vaka sayılarının yüzde 40’ının İstanbul'da olması tüm gözleri buraya çevirdi. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı İstanbul’a özel önlem olup olmayacağı merak edilirken A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü önemli değerlendirmelerde bulundu.
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