İstanbul’da yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü A Haber’de değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 günlük mesaisini İstanbul’a ayırdı ve çok önemli toplantılar yaptı. Türkiye’deki vaka sayılarının yüzde 40’ının İstanbul'da olması tüm gözleri buraya çevirdi. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı İstanbul’a özel önlem olup olmayacağı merak edilirken A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü önemli değerlendirmelerde bulundu.