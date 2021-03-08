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İstanbul'da vakalar artıyor! Ek tedbirler alınacak mı? Vatandaş hangi önlemleri alıyor?

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Giriş: 08.03.2021 19:44
Güncelleme:08.03.2021 19:44
İstanbul'da vaka sayıları hızla artmaya devam ederken şehrin risk haritasında renk değişimi yaşaması vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'un geçen hafta turuncu olan rengi 100 binde 22 artışla kırmızıya döndü. "Yerinde karar" uygulamasının başlamasıyla meydanların daha fazla kalabalıklaşmasıyla tedbirlere uyulmadığını gözler önüne serdi. Uzun bir aradan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü İstanbul'daki kalabalık korkuttu. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ne koronavirüs ne de yağmurlu hava engel oldu. Fotoğraflardaki kalabalığın önümüzdeki günlerde açıklanacak vaka sayılarına da etki etmesinden endişe ediliyor. Pek İstanbul'da yeni tedbirler alınacak mı? Vatandaşlar ne düşünüyor? İşte İstanbulluların gözünde son durum...
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