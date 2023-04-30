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İstanbul'da TEKNOFEST yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 15:19
Bu yıl altıncısı düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yoğun ilgi görüyor. Öyle ki Atatürk Havalimanı yakınlarında oldukça yoğun bir trafik oluşmuş durumda. Ayrıntıları Mehmet Karataş aktardı.
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İstanbul'da TEKNOFEST yoğunluğu
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