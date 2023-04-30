İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu

Bu yıl altıncısı düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yoğun ilgi görüyor. Öyle ki Atatürk Havalimanı yakınlarında oldukça yoğun bir trafik oluşmuş durumda. Ayrıntıları Mehmet Karataş aktardı.