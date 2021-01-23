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İstanbul'da tarihi görüntüler F-515 Mavi Vatan'da göreve başladı! İşte o anlar

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Giriş: 23.01.2021 16:42
Güncelleme:23.01.2021 16:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı. İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin denize indirildiği tarihi anlar kameralara böyle yansıdı.
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