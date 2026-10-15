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İstanbul'da selin çarpıcı görüntüleri A Haber'in drone kamerasında! Yüzlerce araç sulara gömüldü
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da selin çarpıcı görüntüleri A Haber'in drone kamerasında! Yüzlerce araç sulara gömüldü

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Kemerburgaz Yolu'nda selin yol açtığı büyük hasar, A Haber'in drone kamerasıyla görüntülendi. Fabrika bahçeleri ve çevredeki alanlar göle dönerken çok sayıda otomobil, kamyon ve ticari araç sular altında kaldı. Bölgede mahsur kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. A Haber muhabiri Meral Dağlar ve kameraman Niyazi Kurt, selin vurduğu bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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