İstanbul'da selin çarpıcı görüntüleri A Haber'in drone kamerasında! Yüzlerce araç sulara gömüldü

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Kemerburgaz Yolu'nda selin yol açtığı büyük hasar, A Haber'in drone kamerasıyla görüntülendi. Fabrika bahçeleri ve çevredeki alanlar göle dönerken çok sayıda otomobil, kamyon ve ticari araç sular altında kaldı. Bölgede mahsur kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. A Haber muhabiri Meral Dağlar ve kameraman Niyazi Kurt, selin vurduğu bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.