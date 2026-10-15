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Ayazağa'daki futbol sahası çamura gömüldü! Sel suları otomobili 200 metre sürükledi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayazağa'daki futbol sahası çamura gömüldü! Sel suları otomobili 200 metre sürükledi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Sel sularının yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobil, stadın demir kapısını kırarak futbol sahasına girdi. Saha çamurla kaplanırken tribünler ve kaleler yerinden oynadı. Bölgedeki iş yerlerinde de ciddi maddi hasar meydana geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman İlhan Tanrıöver, selin ardından Ayazağa'daki son durumu canlı yayında aktardı.

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