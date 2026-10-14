İstanbul’da sağanak kabusu! Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e, bazı saatlerde ise yüzde 89’a kadar yükseldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Anadolu Yakası’nda yoğunluğun yüzde 78 seviyesinde olduğunu aktarırken, yağışın devam etmesinin beklendiğini belirtti. Meteoroloji’nin uyarıları doğrultusunda vatandaşların su baskınları ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.