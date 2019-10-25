İstanbul'da sanayilerde çakar telaşı! Son tarih 1 Kasım

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda ’çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Çakarların sökülmesi son haftaya bırakılınca sanayide yoğunluklar yaşandı.