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10.10.2019
İstanbul’da saldırı hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı |Video
İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Helal işte böyle arkadan vuracak domuzları yakalayın ama keşke leş olarak alsaydınız Allah razı olsun elinize sağlık aldığınız maaş helal olsun .
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