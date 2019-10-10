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10.10.2019

İstanbul’da saldırı hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı |Video

İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Vatandaş Vatandaş

Helal işte böyle arkadan vuracak domuzları yakalayın ama keşke leş olarak alsaydınız Allah razı olsun elinize sağlık aldığınız maaş helal olsun .

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cevapla 10.10.2019 12:26
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