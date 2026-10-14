İstanbul'da sağanak: Sultangazi'de alt geçit ulaşıma kapandı! Çalışmalar devam ediyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sultangazi'de su baskınlarına neden oldu. İlçede suyla dolan bir alt geçit ulaşıma kapandı. Alt geçidin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Yağışın şiddetini artırması ve fırtınanın etkili olması beklenirken AKOM ve İstanbul Valiliğinin uyarıları gündeme geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Aydın Baytar, su baskınının yaşandığı alt geçitteki son durumu canlı yayında aktardı.