Ege ve Akdeniz’de sağanak alarmı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkisini gösteriyor. Muğla ve Marmaris’te metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklendiği belirtilirken, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bazı otellerin bulunduğu bölgelerde su baskını ihbarları alındığını aktardı. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.