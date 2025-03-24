24 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul'da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
İstanbul’da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı

İstanbul'da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2025 22:42
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemciler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraçhane'de, 8'i 18 yaşından küçük olmak üzere 213 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 99 kişiden 71'i de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan toplam 284 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kimliği tespit edilen 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
İstanbul’da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
İstanbul'da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor?
İmamoğlu'nun tutuklanmasına halk ne diyor?
Davalardan korkmam haram lokma yemedim!
"Davalardan korkmam haram lokma yemedim!"
Olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu!
Olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde!
Başkan Erdoğan: Kültür emperyalizmine geçit yok
Başkan Erdoğan: Kültür emperyalizmine geçit yok
Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı!
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı!
Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!
Erdoğan'dan Özel’e tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!
Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
"Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası
Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası
Kutsallar üzerinden tahrik!! Provokatörler namazla dalga geçti
Kutsallar üzerinden tahrik!! Provokatörler namazla dalga geçti
Daha Fazla Video Göster