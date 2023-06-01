İstanbul’da kurbanlık denetimi! Kurbanlıkta hangi kriterler aranıyor?

Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay kaldı. İstanbul'da hazırlıklar başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca değerlendirdi.

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