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İstanbul'da kaç konut dönüşecek? Afet zirvesi bugün toplanıyor

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 14:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na katılacak. Ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak. Afetlere karşı daha dirençli şehirler için planlama yapılacak. "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" neleri değiştirecek? Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede? İstanbul'da kaç konut dönüşecek? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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