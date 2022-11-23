İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 15 araç Mecidiyeköy'de birbirine girdi

Son dakika haberi... İstanbul Mecidiyeköy'de gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada tam 15 araç birbirine girerken kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşte ilk görüntüler...