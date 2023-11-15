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İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek' Zirvesi!

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Giriş: 15.11.2023 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değil. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz." dedi. Daha sonra bir konuşma daha yapan Emine Erdoğan; "Gazze'deki insani trajediden derin endişe duyuyoruz. Acil eyleme geçilmeli." dedi.
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