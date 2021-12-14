İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik! A Haber muhabiri Esra Keskin son durumu aktardı

A Haber muhabiri Esra Keskin İstanbul'da yaşanan yoğun trafik hakkında canlı yayında son durumu aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.40 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldüğü görüldü. Peki İstanbul trafiğinde son durum ne?