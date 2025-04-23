İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 12.51'de de 4.4 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tüm ekiplerin sahada olduğunu vurgularken AFAD vatandaşlara riskli binalara girmeyin uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada "Milletimize geçmiş olsun. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...