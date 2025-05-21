İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! A Haber’e bağlanan uzman isimden açıklama

Marmara Denizi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu. A Haber'e telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu tür sarsıntıların beklenen depremler arasında yer aldığını belirterek, depremin aynı fay zonu üzerinde gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti. Sarsıntının merkez üssünden çok uzak yerlerde bile hissedildiğini ifade eden Ersoy, bu büyüklükte bir depremden yıkım beklenmeyeceğini ancak fay hattının aktif olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.