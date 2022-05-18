18 Mayıs 2022, Çarşamba
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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde 132 bin 500 ağaç dikilecek. Son günlerde de Atatürk Havalimanı siyasetin konusu haline geldi. Peki bu konudaki iddialar ve gerçekler ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.