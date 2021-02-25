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İstanbul Yenibosna'da tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı

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Giriş: 25.02.2021 09:35
Güncelleme:25.02.2021 09:46
İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Bahçelievler'de 20 Şubat Cumartesi günü yapılan bir ihbarda Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı yakınında bir kişinin ağaca tırmanıp askeri bölgeyi gözetlediği belirtildi.

Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli Muhammed Yahya E.'yi komutanlığın önünde yakaladı.

Üzerinde taşıdığı dijital materyallerde terör örgütü DEAŞ bağlantılı görseller ve dokümanlar olduğu tespit edilen şüpheli 23 Şubat'ta tutuklandı.

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