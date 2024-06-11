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İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz operasyonu

İHA
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Giriş: 11.06.2024 09:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen Sibergöz-44 operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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14 ilde Sibergöz operasyonu
14 ilde Sibergöz operasyonu
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