İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen Sibergöz-44 operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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