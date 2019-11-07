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07.11.2019

İstanbul için tarihi an! İpek Yolu treni Marmaray'dan böyle geçti

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz olarak gidecek olan ilk yük treni İstanbul'dan geçti. Çin'in Xi'an kentinden yola çıkan yük treni yurda Kars'tan girmişti. Slovenya ve Macaristan'dan geçecek olan tren son nokta olarak Prag'a varacak. İşte o tarihi anlar... Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Marmaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.

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