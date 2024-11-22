İstanbul Enerji Forumu! Başkan Erdoğan: Hedef tam bağımsızlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Enerji Forumu'na katıldı. Erdoğan, Forum kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan asıl hedeflerinin enerjide tam bağımsızlık olduğunu söylerken; "Bundan geri adım atmayacağız." dedi. Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi keşfedildiğini müjdeleyen Erdoğan, Karadeniz gazı ile de 2026'da hanelerin yarısının ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Konuşmasının sonunda muhalefetin enerji alanındaki yatırımlarla ilgili tavrını eleştiren Erdoğan, "CHP'nin enerji hamleleriyle ilgili karın ağrısı geçmedi." dedi.

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