İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin güvenliği ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaları anlatan özel bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı klip ilgi gördü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mega kentin güvenliği ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaları anlatan özel bir klip hazırladı. "Havada, denizde, karada" mesajıyla paylaşılan klipte, İstanbul polisinin 7 gün 24 saat sürdürdüğü görevler ekrana taşındı.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI KLİPLE ANLATILDI

Klipte İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri, emniyet ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla bir araya getirildi. Asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik operasyonlar ve güvenlik faaliyetleri anlatıldı.

SELAMİ YILDIZ PAYLAŞTI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

"GÖREVİN BAŞINDAYIZ" MESAJI

Klipte İstanbul Emniyeti'nin suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki çalışmalarına vurgu yapıldı. İstanbul polisinin vatandaşların güvenliği için aynı kararlılık ve inançla görevini sürdürdüğü mesajı verildi.