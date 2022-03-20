İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli bir ihaleyi deşifre etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da inceleyeceğini söyleyen Ahmet Sonuç, cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen iki belediye başkanını da zora soktu.

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