İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! A Haber’de değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu neden gözaltına alındı? Siyasete yansıması ne olacak? Avukat Zafer İşeri, Gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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