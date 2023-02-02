İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği nasıl? Kanal İstanbul Boğaz'daki riski nasıl önleyecek?

Dünya deniz ticareti için önemli bir nokta olan İstanbul Boğazı'ndan 2022 yılında 35 bini aşkın gemi geçti. Bu gemilerden yüzde 40'ının tehlikeli yük taşıdığı kaydedildi. Yani 149 milyon 987 bin ton tehlikeli yük geçişi sağlandı. Bu rakamların her sene artması, İstanbul Boğazı'nı tehlike altına sokuyor. Boğaz’da yaşanan kazalar ise her seferinde faciayı Türkiye’nin kapısına getiriyor. Hükümet bunun önüne geçmek için Kanal İstanbul projesini başlattı. Ancak 6’lı koalisyon iktidara gelirse Kanal İstanbul projesini bitireceğini vaat etti. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? İstanbul Boğazı'ndaki kazaların sebebi ne? En çok kaza nerelerde oluyor? Kanal İstanbul Boğaz'daki riski nasıl önleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

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