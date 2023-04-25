İstanbul Boğazı’nda selamlama uçuşu! Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünde böyle süzüldü

27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST 2023 öncesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve Solo Türk uçağı, İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı. Uçuş sırasında zaman zaman yer değiştiren uçaklar yaklaşık bir saat içinde 3 sorti yaptı ardından da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.