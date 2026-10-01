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Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip yakalandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip yakalandı

2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı, failler ile Esad rejimine bağlı istihbarat unsurları arasındaki koordinasyonu sağladığı belirtilen el-Hatip'in yakalanmasına ilişkin gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, “MİT adım adım bir takip gerçekleştirdi” dedi.

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