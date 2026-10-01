Kayseri'de alkollü sürücüden akılalmaz hareketler!

Kayseri'de trafik uygulamasına takılan sürücünün sözleri ve sonrasında yaptığı hareketler dikkat çekti. 2,14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Burada çevirme olmaz" diyerek uygulamaya itiraz etti. Asker gecesinden çıktığını söyleyen sürücü, işlemler sırasında yoldan geçen araçların önüne atlayarak bazı araçları durdurmaya çalıştı. Sürücünün davranışlarına rağmen trafik polislerinin sakinliğini koruyarak kontrollü müdahale etmesi dikkat çekti. Sürücüye toplam 27 bin TL idari para cezası uygulandı.