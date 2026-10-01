Mersin'de 3 belediyeye operasyon: Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Milyarlarca liralık kamu zararının saptandığı soruşturmada silahlı saldırı ve örgüt suçlamaları da yer aldı.