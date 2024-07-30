30 Temmuz 2024, Salı
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İsrail’in Lübnan’a saldırı planı! Golan Tepeleri’ne roketleri kim attı, perde arkasında ne var?
Golan Tepelerine saldırı sonrası İsrail'in hedefinde Lübnan var. Hizbullah saldırıyı kendisinin yapmadığını açıklamasına rağmen katil Netanyahu bedel ödeteceklerini söyledi. Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseldi. Peki İsrail Lübnan’a saldıracak mı? Bölgede savaş planı değişti mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan değerlendirdi.