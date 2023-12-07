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İsrail’e karşı direnişin sembolü Dabke Kültürel Miras listesine girdi

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Giriş: 07.12.2023 11:11
Filistinlilerin geleneksel halk oyunu Dabke, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi. Dabke, son dönemde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken işgale karşı sembolü olmuştu.
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