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İsrail sivil ve çocukları silahlandırıyor mu?

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 19:04
Gazze’de insani dram derinleşiyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte yetersiz kalıyor. Batı Şeria'da yaşayan İsrailli çocukların silahlandırıldığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı. Othman, “Kendi halklarının çoğunu silahlandırdılar” dedi.
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Gazzedeki yaralıların tek sığınağı Şifa Hastanesi GAZZE'DEKİ YARALILARIN TEK SIĞINAĞI ŞİFA HASTANESİ

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