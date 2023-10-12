12 Ekim 2023, Perşembe
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İsrail sivil ve çocukları silahlandırıyor mu?
Gazze’de insani dram derinleşiyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte yetersiz kalıyor. Batı Şeria'da yaşayan İsrailli çocukların silahlandırıldığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı. Othman, “Kendi halklarının çoğunu silahlandırdılar” dedi.