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Gazze'deki yaralıların tek sığınağı Şifa Hastanesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Gazze’deki yaralıların tek sığınağı Şifa Hastanesi

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirildiği saldırılarda yaralanan sivillerin getirildiği Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor.

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