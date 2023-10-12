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Gazze’de insanlık dramı! Son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 15:10
Çocuklar ve kadınlar bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, bölgedeki son durumu A Haber’de anlattı.
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