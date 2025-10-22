"İsrail organ mafyasının merkezidir"

Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti kan dondurdu. Terör devleti, binlerce sivili öldürüp yüz binlercesini yaralarken milyonlarca kişiyi de yerinden etti. Ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılarını sürdüren İsrail’in, şimdi de öldürdüğü insanların organlarını çıkardığı ortaya çıktı. Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakkut, inceledikleri cenazelerde organ eksiklikleri tespit ettiklerini açıkladı. Gazeteci Yusuf Albarda, “İsrail, dünyada bir şebeke kurarak organ mafyacılığının merkezi haline gelmiştir” derken, Bercan Tutar da “5 yaşındaki çocukların neden tutuklandığını şimdi daha iyi anlıyoruz; bu alçak şebeke her şeyi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

